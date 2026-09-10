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Bléneau, à la découverte du parcours de personnalités locales, Bibliothèque de Bléneau, Bléneau

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Bléneau · Bléneau

Bléneau, à la découverte du parcours de personnalités locales, Bibliothèque de Bléneau, Bléneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Bléneau
Adresse
3bis, avenue de Bourgogne 89220 Bléneau
Ville
89220 Bléneau
Département
Yonne

Bléneau, à la découverte du parcours de personnalités locales 19 et 20 septembre Bibliothèque de Bléneau Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De nombreuses personnalités locales ont laissé une empreinte à Bléneau. L’exposition met en lumière le parcours d’Alexandre Dethou, figure politique, le général serret et de Gaston Fleischel, un inventeur. Venez découvrir ces personnalités qui ont marqué Bléneau !

Bibliothèque de Bléneau 3bis, avenue de Bourgogne 89220 Bléneau Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
De nombreuses personnalités locales ont laissé une empreinte à Bléneau. L’exposition met en lumière le parcours d’Alexandre Dethou, figure politique, le général serret, Gaston Fleischel, inventeur

©commune de Bléneau

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