Bléneau, à la découverte du parcours de personnalités locales, Bibliothèque de Bléneau, Bléneau

Informations pratiques

Bléneau, à la découverte du parcours de personnalités locales 19 et 20 septembre Bibliothèque de Bléneau Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De nombreuses personnalités locales ont laissé une empreinte à Bléneau. L’exposition met en lumière le parcours d’Alexandre Dethou, figure politique, le général serret et de Gaston Fleischel, un inventeur. Venez découvrir ces personnalités qui ont marqué Bléneau !

Bibliothèque de Bléneau 3bis, avenue de Bourgogne 89220 Bléneau Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

De nombreuses personnalités locales ont laissé une empreinte à Bléneau. L’exposition met en lumière le parcours d’Alexandre Dethou, figure politique, le général serret, Gaston Fleischel, inventeur

©commune de Bléneau