Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture ! Super U Rennes Fougères Rennes
Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture ! Super U Rennes Fougères Rennes vendredi 5 juin 2026.
Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture ! Super U Rennes Fougères Rennes 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine
Bleu Blanc Cœur aux JNAgri !
Bleu-Blanc-Cœur est une démarche agricole et alimentaire durable visant à améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation, en diversifiant et équilibrant l’alimentation des animaux avec des fourrages et des graines d’intérêts nutritionnels naturellement riches en Omega 3 (herbe, luzerne, lin, féverole…).
Bleu-Blanc-Cœur s’attache à BIEN produire et BIEN nourrir les animaux, pour que cela soit BON pour nos sols, nos animaux, le climat, BON pour nous tous… et tout simplement BON !
L’enseigne U, c’est aujourd’hui plus de 250 produits U portant le logo Bleu-Blanc-Coeur ! L’engagement de U à promouvoir une alimentation équilibrée, diversifiée, abordable et locale est en totale adéquation avec la vision de l’association Bleu-Blanc-Coeur.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T19:30:00.000+02:00
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Super U Rennes Fougères 205 rue de Fougères 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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