Collecte de pansements et médicaments Square de la Rance Rennes Jeudi 4 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine

La MSP Rennes Santé Nord Saint-Martin organise sa deuxième collecte de pansements et médicaments non utilisés afin de sensibiliser la population contre le gaspillage et pour le recyclage.

Elle se déroulera le jeudi 4 juin de 12h à 17h au Square de la Rance, en partenariat avec l’association humanitaire Bana du Bénin.

[https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin](https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-04T17:00:00.000+02:00

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rennes.sante.nsm@gmail.com 0749600698

Square de la Rance Square de la Rance, Rennes Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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