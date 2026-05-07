Collecte de pansements et médicaments Square de la Rance Rennes
Collecte de pansements et médicaments Square de la Rance Rennes jeudi 4 juin 2026.
Collecte de pansements et médicaments Square de la Rance Rennes Jeudi 4 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine
La MSP Rennes Santé Nord Saint-Martin organise sa deuxième collecte de pansements et médicaments non utilisés afin de sensibiliser la population contre le gaspillage et pour le recyclage.
Elle se déroulera le jeudi 4 juin de 12h à 17h au Square de la Rance, en partenariat avec l’association humanitaire Bana du Bénin.
[https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin](https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-04T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-04T17:00:00.000+02:00
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rennes.sante.nsm@gmail.com 0749600698
Square de la Rance Square de la Rance, Rennes Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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