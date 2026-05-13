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PEINTURE FRAÎCHE La Paillette Rennes

PEINTURE FRAÎCHE La Paillette Rennes

PEINTURE FRAÎCHE La Paillette Rennes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : La Paillette

Adresse : 2 rue du Pré de Bris

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

PEINTURE FRAÎCHE La Paillette Rennes 3 – 23 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez les techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participant·e·s des ateliers d’arts plastiques de François Soutif.

Les ateliers des arts plastiques s’exposent dans la galerie du Lavoir ! Découvrez les différentes techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participantes et participants des ateliers de François Soutif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-23T21:00:00.000+02:00

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La Paillette 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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