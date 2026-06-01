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PEINTURE FRAÎCHE, La Paillette, Rennes

PEINTURE FRAÎCHE, La Paillette, Rennes

PEINTURE FRAÎCHE, La Paillette, Rennes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : La Paillette

Adresse : 2 rue du Pré de Bris

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : Gratuit

PEINTURE FRAÎCHE 3 – 23 juin La Paillette Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T13:30:00+02:00 – 2026-06-23T21:00:00+02:00

Les ateliers des arts plastiques s’exposent dans la galerie du Lavoir ! Découvrez les différentes techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participantes et participants des ateliers de François Soutif.

La Paillette 2 rue du Pré de Bris Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Découvrez les techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participant·e·s des ateliers d’arts plastiques de François Soutif. festival arts plastiques

DR

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