PEINTURE FRAÎCHE, La Paillette, Rennes

PEINTURE FRAÎCHE 3 – 23 juin La Paillette Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T13:30:00+02:00 – 2026-06-23T21:00:00+02:00

Les ateliers des arts plastiques s’exposent dans la galerie du Lavoir ! Découvrez les différentes techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participantes et participants des ateliers de François Soutif.

La Paillette 2 rue du Pré de Bris Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Découvrez les techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participant·e·s des ateliers d’arts plastiques de François Soutif. festival arts plastiques

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