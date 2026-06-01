PEINTURE FRAÎCHE, La Paillette, Rennes
PEINTURE FRAÎCHE, La Paillette, Rennes mercredi 3 juin 2026.
PEINTURE FRAÎCHE 3 – 23 juin La Paillette Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T13:30:00+02:00 – 2026-06-23T21:00:00+02:00
Les ateliers des arts plastiques s’exposent dans la galerie du Lavoir ! Découvrez les différentes techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participantes et participants des ateliers de François Soutif.
La Paillette 2 rue du Pré de Bris Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Découvrez les techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participant·e·s des ateliers d’arts plastiques de François Soutif. festival arts plastiques
DR
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