Réunion d’information bénévole – Le Grand Déballage aux Halles en Commun Les Halles en Commun Rennes Mercredi 3 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

En prévision d’un événement tout public, festif et joyeux, aux Halles en Commun le 13 juin prochain, l’association L’Amic’Halles est à la recherche de bénévoles pépites ! RDV le 3 Juin à 18h !

Ventes de décors, mobiliers, objets et textiles de seconde main, drag show, cinéma amateur, jeux géants et concertation citoyenne, visites et ateliers numériques et musicaux divers…

… Vous l’aurez compris, Les Halles en Commun sont en train de vous concocter une journée festive et joyeuse : « LE GRAND DÉBALLAGE », le 13 juin prochain (infos à venir prochainement) !

Afin de faire de cette journée une réalité, les forces vives bénévoles sont les bienvenues, n’hésitez donc pas à venir nous rencontrer à l’occasion de 3 réunions d’infos et inscriptions bénévoles !

A bientôt

Lien d’inscription au formulaire bénévole ici : [https://forms.gle/y7qBnPoNPVhNccSN6](https://forms.gle/y7qBnPoNPVhNccSN6)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T20:00:00.000+02:00

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Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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