Collecte de pansements et médicaments, Square de la Rance, Rennes, Rennes

Collecte de pansements et médicaments Jeudi 4 juin, 12h00 Square de la Rance, Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T12:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T12:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

La MSP Rennes Santé Nord Saint-Martin organise sa deuxième collecte de pansements et médicaments non utilisés afin de sensibiliser la population contre le gaspillage et pour le recyclage.

Square de la Rance, Rennes Square de la Rance, Rennes Rennes 35064 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

La MSP Rennes Santé Nord Saint-Martin organise sa deuxième collecte de pansements et médicaments non utilisés afin de sensibiliser la population contre le gaspillage et pour le recyclage.