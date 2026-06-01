Collecte de pansements et médicaments, Square de la Rance, Rennes, Rennes
Collecte de pansements et médicaments, Square de la Rance, Rennes, Rennes jeudi 4 juin 2026.
Collecte de pansements et médicaments Jeudi 4 juin, 12h00 Square de la Rance, Rennes Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T12:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T12:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
La MSP Rennes Santé Nord Saint-Martin organise sa deuxième collecte de pansements et médicaments non utilisés afin de sensibiliser la population contre le gaspillage et pour le recyclage.
Square de la Rance, Rennes Square de la Rance, Rennes Rennes 35064 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
La MSP Rennes Santé Nord Saint-Martin organise sa deuxième collecte de pansements et médicaments non utilisés afin de sensibiliser la population contre le gaspillage et pour le recyclage.
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