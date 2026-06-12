Bleu blanc manoir au Manoir des Cèdres Le Manoir des Cèdres Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac mardi 14 juillet 2026.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Bleu blanc manoir au Manoir des Cèdres

Le Manoir des Cèdres Avenue Edmond Roger Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 13:00:00

fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-14

13h 22h. DJ Eva de Casti toute la journée, grand brasero terre et mer (45€ sur réservation), atelier cigares/rhum et cognac (tarif sur place)

Grosse ambiance sur toute la journée avec

– DJ Eva de Casti qui sera là toute la journée.

– Un grand brasero terre et mer avec dessert et verre de bienvenue (sur réservation)

Mais aussi une initiation cigare et rhum cognac pour découvrir cet univers .

Le Manoir des Cèdres Avenue Edmond Roger Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 01 60 contact@lemanoirdescedres.com

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English : Bleu blanc manoir au Manoir des Cèdres

1:00 PM 10:00 PM. DJ Eva de Casti all day long, large Terre et Mer hot pot (€45 by reservation), cigar/rum and cognac tasting (price available on-site)

L’événement Bleu blanc manoir au Manoir des Cèdres Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère