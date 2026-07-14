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AGENDA · Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Vide grenier à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

mardi 14 juillet 2026 · Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Vide grenier à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Vide grenier à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac

Le bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

8h-17h. Buvette et foodtruck sur place. 2€ le ml pour les exposants. Gratuit pour les visiteurs.
Vide grenier organisé par le Comité des fêtes.
Buvette et foodtruck sur place !

2€ le ml pour les exposants   .

Le bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11 

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English : Vide grenier à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac

8 a.m.–5 p.m. Refreshments and a food truck on site. 2? per ml for exhibitors. Free for visitors.

L’événement Vide grenier à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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