Repas Périgourdin à la ferme du Château de L’herm Ferme du Château de L’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac vendredi 17 juillet 2026.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Repas Périgourdin à la ferme du Château de L’herm

Ferme du Château de L’Herm 315 Chemin du Pont de l’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

19h30. Animation musicale et soirée festive. Soupe haricots couennes, assiette gourmande, agneau de 7h ou magret de canard, légumes de saison, Fromage, gâteau aux noix. Sur réservation. 28€

Animation musicale et soirée festive.

Au menu

– Soupe haricots couennes

– Assiette gourmande

– Agneau de 7h ou magret de canard

– Légumes de saison

– Fromage

– Gâteau aux noix

Vin et bière de Fred du Château Fourreau (non compris)

Sur réservation. .

Ferme du Château de L’Herm 315 Chemin du Pont de l’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 00 46 55

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English : Repas Périgourdin à la ferme du Château de L’herm

7:30 p.m. Live music and a festive evening. Bean and pork-skin soup, gourmet platter, 7-hour slow-roasted lamb or duck breast, seasonal vegetables, cheese, and walnut cake. Reservations required. 28?

L’événement Repas Périgourdin à la ferme du Château de L’herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère