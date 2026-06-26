Repas Périgourdin à la ferme du Château de L’herm Ferme du Château de L’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Repas Périgourdin à la ferme du Château de L’herm Ferme du Château de L’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac vendredi 17 juillet 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Repas Périgourdin à la ferme du Château de L’herm
Ferme du Château de L’Herm 315 Chemin du Pont de l’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
19h30. Animation musicale et soirée festive. Soupe haricots couennes, assiette gourmande, agneau de 7h ou magret de canard, légumes de saison, Fromage, gâteau aux noix. Sur réservation. 28€
Animation musicale et soirée festive.
Au menu
– Soupe haricots couennes
– Assiette gourmande
– Agneau de 7h ou magret de canard
– Légumes de saison
– Fromage
– Gâteau aux noix
Vin et bière de Fred du Château Fourreau (non compris)
Sur réservation. .
Ferme du Château de L’Herm 315 Chemin du Pont de l’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 00 46 55
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English : Repas Périgourdin à la ferme du Château de L’herm
7:30 p.m. Live music and a festive evening. Bean and pork-skin soup, gourmet platter, 7-hour slow-roasted lamb or duck breast, seasonal vegetables, cheese, and walnut cake. Reservations required. 28?
L’événement Repas Périgourdin à la ferme du Château de L’herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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