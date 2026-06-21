Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Tournoi de chevalerie

Lieu-dit Estréguil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-08-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27

20h00. Venez vivre une expérience inoubliable en famille (spectacle équestre, combats et cascades, ambiance médiévale). Restauration sur place possible. 8€ à 15€ (- 6 ans gratui

Venez vivre une expérience inoubliable en famille !

Au programme

– Spectacle équestre

– Combats et cascades

– Ambiance médiévale

Possibilité de restauration sur place sur réservation.

Gradins couverts, parkings gratuits.

Ouverture du site à 18h30. .

Lieu-dit Estréguil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 39 72 30

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English : Tournoi de chevalerie

8:00 p.m. Come enjoy an unforgettable family experience (equestrian show, battles, and stunts, with a medieval atmosphere). Food available on site. 8? %E0 15? (Free for children under 6)

L’événement Tournoi de chevalerie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère