Bleu Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Bleu

Du vendredi 4 au samedi 5 décembre 2026 le vendredi de 19h à 20h35. Le samedi de 18h à 19h35. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-04

Anna Lemonaki est une auteure, metteure en scène et performeuse grecque, installée entre la Suisse et Athènes.

Avec Bleu, objet hybride à mi-chemin entre cabaret et récit autofictionnel, elle fait de l’anxiété un sujet public afin de la désamorcer et de lutter contre sa stigmatisation.

Hier liée à l’ignorance du monde, l’angoisse est aujourd’hui nourrie par un excès de savoir et de conscience de soi. Dans un compte à rebours qui fait la guerre au silence, une performeuse et un musicien en apnée tentent de cerner ce trouble contemporain ses origines, ses formes et ses conséquences. Dans une écoute constante, ils cherchent l’accord juste entre le son, l’espace, le mouvement et les mots, au plus près d’une expérience intime et partagée de la peur. Créé en 2016 et joué dans plus de cinq pays (en français, grec et anglais) mais très peu vu en France, Bleu s’impose comme un manifeste sensible, où l’auteure explore non sans humour les failles contemporaines de l’intime et du psychisme, dans un espace où documentaire et fiction se rencontrent.

La grande qualité d’Anna Lemonaki est une franchise désarmante, une simplicité qui semble la rapprocher du spectateur au lieu de la placer sur un piédestal devant lui. Très rarement j’ai ressenti aussi fort le désir d’un interprète de se fondre plutôt que de se démarquer. Cette tendresse la rend unique. Georgios Voudiklaris, Elculture.gr

Réservez vos places pour Mami et profitez d’un tarif à 5€ pour Bleu. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Anna Lemonaki is a Greek author, director and performer, based between Switzerland and Athens.

L’événement Bleu Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues