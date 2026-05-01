Bleus paysages exposition Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne

Cenon-sur-Vienne

Bleus paysages exposition

Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 15:00:00

fin : 2026-06-04 18:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-06

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Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 76 mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr

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English : Bleus paysages exposition

L’événement Bleus paysages exposition Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne