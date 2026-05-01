Bleus paysages exposition Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne
Bleus paysages exposition Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne mardi 19 mai 2026.
Cenon-sur-Vienne
Bleus paysages exposition
Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-06-04 18:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-06
.
Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 76 mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bleus paysages exposition
L’événement Bleus paysages exposition Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne