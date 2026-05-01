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L’escale du samedi heure du conte Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne

L’escale du samedi heure du conte Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne

L’escale du samedi heure du conte Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Anatole France

Adresse : 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne

Ville : 86530 Cenon-sur-Vienne

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Cenon-sur-Vienne

L’escale du samedi heure du conte

Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 76  mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr

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English : L’escale du samedi heure du conte

L’événement L’escale du samedi heure du conte Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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