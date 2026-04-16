Blind test à l’orgue de barbarie à Paris 20 Square de la Salamandre PARIS

La compagnie Le Fil de Soie a le plaisir de participer au Show Square de cette année. Elle y propose un blind test à l’orgue de barbarie, une rencontre entre l’histoire du cirque et la modernité. Tentez de deviner quelles sont les chansons joué par l’orgue, l’instrument de la compagnie. Vous pouvez aussi chanter grâce à notre carnet de paroles.

Gratuit et ouvert à tous.te.s pour toutes les tranches d’âge.

Date et lieu

Jeudi 23 avril 2026

14h30 – 16h

Square de la Salamandre — 16 Sq. de la Salamandre, 75020 Paris

Contact

Mattia PASTORE — Médiateur culturel — 06 66 73 93 21

Site internet

Instagram

Le 23 avril 2026, testez votre culture musicale en devinant les chansons joué à l’orgue de barbarie. L’activité est gratuite, ouverte à tous.te.s.

Le jeudi 23 avril 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-23T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00

Square de la Salamandre 16 square Salamandre 75020 PARIS

https://cielefildesoie.com/ +33666739321 cielefildesoie@gmail.com



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