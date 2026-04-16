Blind test à l’orgue de barbarie à Paris 20 Square de la Salamandre PARIS
Blind test à l’orgue de barbarie à Paris 20 Square de la Salamandre PARIS jeudi 23 avril 2026.
La compagnie Le Fil de Soie a le plaisir de participer au Show Square de cette année. Elle y propose un blind test à l’orgue de barbarie, une rencontre entre l’histoire du cirque et la modernité. Tentez de deviner quelles sont les chansons joué par l’orgue, l’instrument de la compagnie. Vous pouvez aussi chanter grâce à notre carnet de paroles.
Gratuit et ouvert à tous.te.s pour toutes les tranches d’âge.
Date et lieu
Jeudi 23 avril 2026
14h30 – 16h
Square de la Salamandre — 16 Sq. de la Salamandre, 75020 Paris
Contact
Mattia PASTORE — Médiateur culturel — 06 66 73 93 21
Le 23 avril 2026, testez votre culture musicale en devinant les chansons joué à l’orgue de barbarie. L’activité est gratuite, ouverte à tous.te.s.
Le jeudi 23 avril 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-23T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00
Square de la Salamandre 16 square Salamandre 75020 PARIS
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