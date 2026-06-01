BLIND TEST Anniv du Restaurant Le P’tit Canaillou Le Busseau
BLIND TEST Anniv du Restaurant Le P’tit Canaillou Le Busseau vendredi 19 juin 2026.
Le Busseau
BLIND TEST Anniv du Restaurant Le P’tit Canaillou
15 BIS RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Le Busseau Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
4ème ?????????? ??????.
Inscrivez vous en Groupe (4 personnes environ par groupe), on joue, on s’amuse, vous trouvez, vous perdez, vous gagnez !
Lots pour tout le monde. L’important est de participer et passer un bon moment Ensemble !
Bar & Restauration sur Place (végé possible)
Rendez-vous au Restaurant Le P’tit Canaillou LE BUSSEAU
Ouverture dès 19h Le Jeu débute à 20h30
Inscription et Participation GRATUITE (don libre à l’Association)
Inscription et réservation (Hello Asso ou Restaurant) .
15 BIS RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com
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English : BLIND TEST Anniv du Restaurant Le P’tit Canaillou
L’événement BLIND TEST Anniv du Restaurant Le P’tit Canaillou Le Busseau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Gâtine
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