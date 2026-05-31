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Blind test fête de la musique, La Source, Le Bouscat

Blind test fête de la musique, La Source, Le Bouscat

Blind test fête de la musique, La Source, Le Bouscat samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Source

Adresse : Place Gambetta 33110 Le Bouscat

Ville : 33110 Le Bouscat

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Blind test fête de la musique Samedi 20 juin, 15h30 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

Sur inscriptions

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 22 27 62 »}]
Jeux culturel et convivial Jeux musique

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