Blind test fête de la musique, La Source, Le Bouscat

Blind test fête de la musique Samedi 20 juin, 15h30 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

Sur inscriptions

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 22 27 62 »}]

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