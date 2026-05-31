Blind test fête de la musique, La Source, Le Bouscat
Blind test fête de la musique, La Source, Le Bouscat samedi 20 juin 2026.
Blind test fête de la musique Samedi 20 juin, 15h30 La Source Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Sur inscriptions
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 22 27 62 »}]
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