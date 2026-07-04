Blind Test Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
jeudi 20 août 2026 · Plan d'eau du Chêne · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Blind Test Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le Gramophone vous propose un Blind Test, le Jeudi 20 Août.
Blind Test & Théâtre d’impro.
Ce soir à la guinguette Cuisine Vietnamienne.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone is hosting a Blind Test on Thursday, August 20.
L’événement Blind Test Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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