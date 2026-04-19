Blind test : Le grand n’importe quoi Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 17:00 –

Gratuit : oui En famille

Nouvelle date pour le blind test « Le Grand n’importe Quoi », un événement avec une DA approximative, avec des catégories farfelues (ouais, j’ai utilisé le mot farfelu, et alors? Je vis dangereusement)Viens te marrer avec tes copaines : « fou rire garanti » comme dirait Rire & Chanson.

Taproom Aerofab Nantes 44200

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