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Blind test : Le grand n’importe quoi Taproom Aerofab Nantes

Blind test : Le grand n’importe quoi Taproom Aerofab Nantes

Blind test : Le grand n’importe quoi Taproom Aerofab Nantes dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Taproom Aerofab

Adresse : 21 quai des Antilles

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 17:00 –
Gratuit : oui  En famille 

Nouvelle date pour le blind test « Le Grand n’importe Quoi », un événement avec une DA approximative, avec des catégories farfelues (ouais, j’ai utilisé le mot farfelu, et alors? Je vis dangereusement)Viens te marrer avec tes copaines : « fou rire garanti » comme dirait Rire & Chanson.

Taproom Aerofab Nantes 44200
https://www.instagram.com/taproomaerofab/


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