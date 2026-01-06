Blind Test LM LA BRASSERIE Les Andelys
samedi 12 septembre 2026 · LM LA BRASSERIE · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Blind Test
LM LA BRASSERIE 32 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Pour prolonger l’ambiance festive de la rentrée, LM La Brasserie vous invite à la deuxième édition de sa soirée spéciale Le Grand Déballage ! Animée par Aurélien, cette soirée s’annonce mémorable. Au programme des défis, des rires, des cadeaux à gogo, et surtout de la musique pour tester vos connaissances et donner de la voix ! .
LM LA BRASSERIE 32 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 21 48 lm.labrasserie@gmail.com
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English : Blind Test
L’événement Blind Test Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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