Blind Test LM LA BRASSERIE Les Andelys

Informations pratiques

Les Andelys

Blind Test

LM LA BRASSERIE 32 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Pour prolonger l’ambiance festive de la rentrée, LM La Brasserie vous invite à la deuxième édition de sa soirée spéciale Le Grand Déballage ! Animée par Aurélien, cette soirée s’annonce mémorable. Au programme des défis, des rires, des cadeaux à gogo, et surtout de la musique pour tester vos connaissances et donner de la voix ! .

LM LA BRASSERIE 32 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 21 48 lm.labrasserie@gmail.com

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English : Blind Test

L’événement Blind Test Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération