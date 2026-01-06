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AGENDA · Les Andelys

Blind Test LM LA BRASSERIE Les Andelys

samedi 12 septembre 2026 · LM LA BRASSERIE · Les Andelys

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
LM LA BRASSERIE
Adresse
32 avenue du Général de Gaulle
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure
Tarif

Les Andelys

Blind Test

LM LA BRASSERIE 32 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Pour prolonger l’ambiance festive de la rentrée, LM La Brasserie vous invite à la deuxième édition de sa soirée spéciale Le Grand Déballage ! Animée par Aurélien, cette soirée s’annonce mémorable. Au programme des défis, des rires, des cadeaux à gogo, et surtout de la musique pour tester vos connaissances et donner de la voix !   .

LM LA BRASSERIE 32 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 21 48  lm.labrasserie@gmail.com

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English : Blind Test

L’événement Blind Test Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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