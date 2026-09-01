BLIND TEST Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
BLIND TEST
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Testez votre culture musicale dans une ambiance conviviale et rythmée
En équipe ou en solo, reconnaissez les titres le plus vite possible et tentez de décrocher la victoire.
Bonne humeur, musique et esprit de compétition au rendez-vous !
20h 22h30 à BIKUBE MONTPELLIER
Testez votre culture musicale dans une ambiance conviviale et rythmée
En équipe ou en solo, reconnaissez les titres le plus vite possible et tentez de décrocher la victoire.
Bonne humeur, musique et esprit de compétition au rendez-vous !
Sur réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : BLIND TEST
Test your musical culture in a friendly, fast-paced atmosphere
In teams or solo, recognize the songs as quickly as possible and try to win.
Good humor, music and a competitive spirit!
L’événement BLIND TEST Montpellier a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT MONTPELLIER
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