Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

???? Blind Test Musical à Nantes : Replongez dans les années 40 à 60 ! RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Nantes

???? Blind Test Musical à Nantes : Replongez dans les années 40 à 60 ! RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Nantes

???? Blind Test Musical à Nantes : Replongez dans les années 40 à 60 ! RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Nantes mercredi 27 mai 2026.

Lieu : RAPi - Rencontres Amitié Partages interculturels

Adresse : 15 ter bd Jean Moulin

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : 10€ Tarif adhérent: 7€Tarif non adhérent: 10€

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 18:00 – 20:00
Gratuit : non 10€ Tarif adhérent: 7€Tarif non adhérent: 10€ Adulte, En famille, Etudiant, Senior 

Rejoignez-nous pour un Blind Test géant dédié aux icônes qui ont marqué l’histoire de la musique ! De l’élégance de Frank Sinatra au swing d’Ella Fitzgerald, en passant par le déhanchement d’Elvis Presley et la soul d’Aretha Franklin, venez tester vos connaissances dans une ambiance festive.

RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
https://fr-fr.facebook.com/rapinantes/


Afficher la carte du lieu RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)