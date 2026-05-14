???? Blind Test Musical à Nantes : Replongez dans les années 40 à 60 ! RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Nantes
???? Blind Test Musical à Nantes : Replongez dans les années 40 à 60 ! RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Nantes mercredi 27 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 18:00 – 20:00
Gratuit : non 10€ Tarif adhérent: 7€Tarif non adhérent: 10€ Adulte, En famille, Etudiant, Senior
Rejoignez-nous pour un Blind Test géant dédié aux icônes qui ont marqué l’histoire de la musique ! De l’élégance de Frank Sinatra au swing d’Ella Fitzgerald, en passant par le déhanchement d’Elvis Presley et la soul d’Aretha Franklin, venez tester vos connaissances dans une ambiance festive.
RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
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