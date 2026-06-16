Saint-Germain-Laprade

Blind-test musical en live

2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Participez à un blind test musical en live à la médiathèque ! Formez votre équipe, testez vos connaissances musicales et reconnaissez les morceaux interprétés par des musiciens en direct. Des places de concert sont à gagner.

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2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 56 70 mediatheque@saintgermainlaprade.fr

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English :

Take part in a live music blind test at the media library! Put together your team, test your music knowledge, and identify the songs performed live by musicians. Concert tickets are up for grabs.

L’événement Blind-test musical en live Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay