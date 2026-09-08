AGENDA · Toulouse
Blind-test musical, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Blind-test musical Mercredi 14 octobre, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T17:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T17:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00
Participez à un Blind Test musical, ludique et convivial, un mercredi par mois sur le pôle musique.
Médiathèque José Cabanis – pôle Musique (3e étage)
Durée 1h – Sans inscription
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
un mercredi par mois sur le pôle musique. musique atelier
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