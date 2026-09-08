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Blind test musical, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse

Blind test musical, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Médiathèque José Cabanis
Adresse
1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Ville
31506 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Blind test musical Mercredi 25 novembre, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00

Participez à un blind test musical, ludique et convivial, un mercredi par mois sur le pôle musique.
Médiathèque José Cabanis Pôle Musique (3e étage)
Durée : 1 h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Atelier

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