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Blind Test musical, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse

Blind Test musical, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Médiathèque José Cabanis
Adresse
1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Ville
31506 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Blind Test musical Mercredi 9 décembre, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T17:00:00+01:00 – 2026-12-09T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T17:00:00+01:00 – 2026-12-09T18:00:00+01:00

Mercredi 9 décembre – 17h
Participez à un Blind Test musical, ludique et convivial, un mercredi par mois sur le pôle musique
Médiathèque José Cabanis Petit auditorium (3e étage)
Durée : 1 h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Jeux

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