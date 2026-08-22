Blind-test quizz A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
vendredi 11 septembre 2026 · A la médiathèque La Route des Savoirs · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Blind-test quizz
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Blind test quiz du roman à l’écran. Venez tester vos connaissances sur les adaptations cinématographiques ! Lots à gagner, tout public, entrée libre.
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A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
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English :
Blind Test Quiz: From Novel to Screen. Come test your knowledge of film adaptations! Prizes to be won; open to all ages; free admission.
L’événement Blind-test quizz Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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