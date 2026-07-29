Vide grenier A la salle du Nébouzan Lannemezan
dimanche 13 septembre 2026 · A la salle du Nébouzan · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Vide grenier
A la salle du Nébouzan 45 avenue Montaigne Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier organisé par les pétanqueurs du Plateau
3€ le mètre à l’ intérieur et 2.50€ à l’extérieur. Tables non fournies.
Buvette et restauration sur place
Réservations au 06 72 77 94 16 ou au 09 20 10 24 48
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A la salle du Nébouzan 45 avenue Montaigne Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 10 24 48
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English :
Yard sale organized by the Plateau Pétanque Club
3? per meter indoors and 2.50? outdoors. Tables not provided.
Refreshments and food available on site
Reservations at 06 72 77 94 16 or 09 20 10 24 48
L’événement Vide grenier Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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