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Blind Test Rock à la médiathèque Rue de la République Marmande

Blind Test Rock à la médiathèque Rue de la République Marmande

Blind Test Rock à la médiathèque Rue de la République Marmande jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Rue de la République

Adresse : Médiathèque Albert Camus

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Marmande

Blind Test Rock à la médiathèque

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:15:00

Date(s) :
2026-07-09

Animateur Alain Ségalas
Fans de Rock ou tout simplement l’envie de jouer dans une ambience conviviale en musique, ce blind test est fait pour vous. Venez relever le défi d’Alain !
Animateur Alain Ségalas
Fans de Rock ou tout simplement l’envie de jouer dans une ambience conviviale en musique, ce blind test est fait pour vous. Venez relever le défi d’Alain !   .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 

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English : Blind Test Rock à la médiathèque

Host: Alain Ségalas
Whether you’re a rock fan or just want to play along in a fun, friendly atmosphere, this blind test is for you. Come take on Alain’s challenge!

L’événement Blind Test Rock à la médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Val de Garonne

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