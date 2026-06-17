Blind Test Rock à la médiathèque Rue de la République Marmande
Blind Test Rock à la médiathèque Rue de la République Marmande jeudi 9 juillet 2026.
Marmande
Blind Test Rock à la médiathèque
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:15:00
Date(s) :
2026-07-09
Animateur Alain Ségalas
Fans de Rock ou tout simplement l’envie de jouer dans une ambience conviviale en musique, ce blind test est fait pour vous. Venez relever le défi d’Alain !
Animateur Alain Ségalas
Fans de Rock ou tout simplement l’envie de jouer dans une ambience conviviale en musique, ce blind test est fait pour vous. Venez relever le défi d’Alain ! .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Blind Test Rock à la médiathèque
Host: Alain Ségalas
Whether you’re a rock fan or just want to play along in a fun, friendly atmosphere, this blind test is for you. Come take on Alain’s challenge!
L’événement Blind Test Rock à la médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Val de Garonne
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