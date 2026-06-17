Blind Test Rock à la médiathèque Rue de la République Marmande jeudi 9 juillet 2026.

Marmande

Blind Test Rock à la médiathèque

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 19:15:00

Date(s) :

2026-07-09

Animateur Alain Ségalas

Fans de Rock ou tout simplement l’envie de jouer dans une ambience conviviale en musique, ce blind test est fait pour vous. Venez relever le défi d’Alain !

Animateur Alain Ségalas

Fans de Rock ou tout simplement l’envie de jouer dans une ambience conviviale en musique, ce blind test est fait pour vous. Venez relever le défi d’Alain ! .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Blind Test Rock à la médiathèque

Host: Alain Ségalas

Whether you’re a rock fan or just want to play along in a fun, friendly atmosphere, this blind test is for you. Come take on Alain’s challenge!

L’événement Blind Test Rock à la médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Val de Garonne