Blindtest Avec Dr Seb Plancher des Vaches Agen
jeudi 22 octobre 2026 · Plancher des Vaches · Agen
Informations pratiques
Agen
Blindtest Avec Dr Seb
Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 21:00:00
fin : 2026-10-22 23:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Blindtest avec Docteur Seb.
Rock, pop culture, musique classique (version accessible) et bien d’autres surprises vous attendent pour une soirée pleine de souvenirs, de redécouvertes et d’adrénaline.
Venez tester votre culture G musicale entre amis !
Blindtest avec Docteur Seb.
Rock, pop culture, musique classique (version accessible) et bien d’autres surprises vous attendent pour une soirée pleine de souvenirs, de redécouvertes et d’adrénaline.
Des airs joués à la guitare et à l’ampli, parfois reconnaissables immédiatement, parfois réarrangés ou dévoilés peu à peu… saurez-vous taper dans le mille ?
Venez tester votre culture G musicale entre amis ! .
Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blindtest Avec Dr Seb
Blind Test with Dr. Seb.
Rock, pop culture, classical music (made accessible), and many other surprises await you for an evening full of memories, rediscoveries, and adrenaline.
Come test your general music knowledge with friends!
L’événement Blindtest Avec Dr Seb Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen
À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)
- Visite guidée L’art et les hommes du cimetière de Gaillard Cimetière de Gaillard Agen 10 septembre 2026
- Concert tribute Amy WhineHouse Plancher des Vaches Agen 10 septembre 2026
- JEU DE LA GAGNE Place du Pin Agen 11 septembre 2026
- Blind test concert avec DR Seb Place du Pin Agen 17 septembre 2026
- VENEZ DECOUVRIR LE SERVICE CIVIQUE !, MISSION LOCALE AGENAIS ALBRET CONFLUENT, Agen 18 septembre 2026