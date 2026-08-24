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Blindtest Avec Dr Seb Plancher des Vaches Agen

jeudi 22 octobre 2026 · Plancher des Vaches · Agen

Blindtest Avec Dr Seb Plancher des Vaches Agen

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Plancher des Vaches
Adresse
9 Rue de la Prune
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Agen

Blindtest Avec Dr Seb

Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 21:00:00
fin : 2026-10-22 23:30:00

Date(s) :
2026-10-22

Blindtest avec Docteur Seb.

Rock, pop culture, musique classique (version accessible) et bien d’autres surprises vous attendent pour une soirée pleine de souvenirs, de redécouvertes et d’adrénaline.

Venez tester votre culture G musicale entre amis !
Blindtest avec Docteur Seb.

Rock, pop culture, musique classique (version accessible) et bien d’autres surprises vous attendent pour une soirée pleine de souvenirs, de redécouvertes et d’adrénaline.

Des airs joués à la guitare et à l’ampli, parfois reconnaissables immédiatement, parfois réarrangés ou dévoilés peu à peu… saurez-vous taper dans le mille ?

Venez tester votre culture G musicale entre amis !   .

Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15  2cdirection@gmail.com

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English : Blindtest Avec Dr Seb

Blind Test with Dr. Seb.

Rock, pop culture, classical music (made accessible), and many other surprises await you for an evening full of memories, rediscoveries, and adrenaline.

Come test your general music knowledge with friends!

L’événement Blindtest Avec Dr Seb Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen

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