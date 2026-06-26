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Visite guidée de la cathédrale Saint-Caprais et sa salle capitulaire Agen

Visite guidée de la cathédrale Saint-Caprais et sa salle capitulaire Agen

Visite guidée de la cathédrale Saint-Caprais et sa salle capitulaire Agen mardi 8 septembre 2026.

Adresse
Place du Maréchal Foch
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne
Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif réduit

Agen

Visite guidée de la cathédrale Saint-Caprais et sa salle capitulaire

Place du Maréchal Foch Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 10:00:00
fin : 2026-09-08 12:00:00

Date(s) :
2026-09-08

Monument d’Agen classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale d’Agen mérite bien une
visite approfondie ! Durant cette visite, vous découvrirez son histoire mouvementée et les
différentes périodes de sa construction.
Monument d’Agen classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale d’Agen mérite bien une
visite approfondie ! Durant cette visite, vous découvrirez son histoire mouvementée et les
différentes périodes de sa construction. Son décor majestueux peint au XIXe siècle par un disciple
d’Ingres vous sera également décrypté.
Petit bonus La visite se poursuivra à l’extérieur par la VISITE EXCEPTIONNELLE de la Salle
Capitulaire, domaine privé, dont les sculptures sont considérées comme un des joyaux de l’Art
roman.   .

Place du Maréchal Foch Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09  info@destination-agen.fr

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English : Visite guidée de la cathédrale Saint-Caprais et sa salle capitulaire

A UNESCO World Heritage Site, Agen Cathedral is well worth an in-depth visit!
an in-depth visit! During your visit, you’ll discover its eventful history and the different
and the different periods of its construction.

L’événement Visite guidée de la cathédrale Saint-Caprais et sa salle capitulaire Agen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen

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