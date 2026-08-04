Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Pavillon Banque de France Agen

Informations pratiques

Agen

Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine

Pavillon Banque de France 4 Rue Maillé Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La photographie au centre du quotidien des likes oubliés des réseaux sociaux, aux impacts viraux qui changent des vies. Comment l’image influence nos perceptions et peut impacter profondément les trajectoires de vie.

La photographie au centre du quotidien des likes oubliés des réseaux sociaux, aux impacts viraux qui changent des vies. Comment l’image influence nos perceptions et peut impacter profondément les trajectoires de vie. .

Pavillon Banque de France 4 Rue Maillé Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 contact@festivalsansfiltre.fr

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English : Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine

Photography at the Heart of Everyday Life: From Forgotten Likes on Social Media to Viral Moments That Change Lives. How images influence our perceptions and can profoundly impact the course of our lives.

L’événement Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Agen a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Agen