Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Pavillon Banque de France Agen
samedi 15 août 2026 · Pavillon Banque de France · Agen
Informations pratiques
Agen
Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine
Pavillon Banque de France 4 Rue Maillé Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La photographie au centre du quotidien des likes oubliés des réseaux sociaux, aux impacts viraux qui changent des vies. Comment l’image influence nos perceptions et peut impacter profondément les trajectoires de vie.
La photographie au centre du quotidien des likes oubliés des réseaux sociaux, aux impacts viraux qui changent des vies. Comment l’image influence nos perceptions et peut impacter profondément les trajectoires de vie. .
Pavillon Banque de France 4 Rue Maillé Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 contact@festivalsansfiltre.fr
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English : Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine
Photography at the Heart of Everyday Life: From Forgotten Likes on Social Media to Viral Moments That Change Lives. How images influence our perceptions and can profoundly impact the course of our lives.
L’événement Conférence dans le cadre du festival de la photographie contemporaine Agen a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Agen
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