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Stage théâtre d’été Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora Agen

Stage théâtre d’été Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora Agen

Stage théâtre d’été Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora Agen lundi 17 août 2026.

Lieu : Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora

Adresse : 33 Rue du Docteur et Madame Delmas

Ville : 47000 Agen

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 17 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 120 120 120 Tarif réduit

Agen

Stage théâtre d’été

Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora 33 Rue du Docteur et Madame Delmas Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Stage théâtre, marionnettes, contes et lectures à voix haute. Inscrivez votre enfant, scolarisé, à un stage pour passer des vacances amusantes tout en rencontrant de nouvelles personnes. Un spectacle final aura lieu jeudi à 16h, suivi d’un goûter partagé.
Stage théâtre, marionnettes, contes et lectures à voix haute. Inscrivez votre enfant, scolarisé, à un stage pour passer des vacances amusantes tout en rencontrant de nouvelles personnes. Un spectacle final aura lieu jeudi à 16h, suivi d’un goûter partagé.   .

Théâtre au Bout des Doigts Salle Flora 33 Rue du Docteur et Madame Delmas Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 01 33 11  syl.pourcel@yahoo.fr

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English :

Theater, puppetry, storytelling and read-aloud workshops. Enroll your school-age child in a workshop for a fun-filled vacation while meeting new people. A final performance will take place on Thursday at 4 p.m., followed by a shared snack.

L’événement Stage théâtre d’été Agen a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen

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