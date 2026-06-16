Agen

PICCADILLY

Place du Pin Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:45:00

fin : 2026-09-04 23:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Le groupe PICCADILLY fait vibrer le Plancher des Vaches avec l’énergie du rock indie britannique des années 90. Riffs accrocheurs, bonne humeur et ambiance conviviale sont au rendez-vous pour une soirée live à partager entre amis, autour d’un verre ou d’un bon repas.

Ce vendredi, préparez-vous à une soirée qui va faire du bruit au Plancher des Vaches !

Le groupe PICCADILLY débarque avec toute l’énergie du rock indie britannique des années 90. Des riffs accrocheurs, une présence scénique explosive et une bonne dose de bonne humeur tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente soirée.

Entre amis, autour d’un verre ou d’un bon repas, venez profiter d’un concert live dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Petit conseil reposez-vous avant de venir… vous risquez d’avoir du mal à rester assis ! .

Place du Pin Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : PICCADILLY

The band PICCADILLY gets the Plancher des Vaches rocking with the energy of ’90s British indie rock. Catchy riffs, good vibes, and a friendly atmosphere are on the menu for a live music night to share with friends, over a drink or a good meal.

L’événement PICCADILLY Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen