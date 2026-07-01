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AGENDA · Guillac

Blindtest drag au Canal Bohême L’herbinaye Guillac

jeudi 23 juillet 2026 · L'herbinaye · Guillac

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
L'herbinaye
Adresse
Canal Bohême
Ville
56800 Guillac
Département
Morbihan
Tarif

Guillac

Blindtest drag au Canal Bohême

L’herbinaye Canal Bohême Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Blindtest drag au au Canal Bohême dès 20h.
Entrée libre. Restauration sur place jusqu’à 21h30.   .

L’herbinaye Canal Bohême Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 32 11 87 26 

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English :

L’événement Blindtest drag au Canal Bohême Guillac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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