Blindtest drag au Canal Bohême L’herbinaye Guillac

Informations pratiques

Guillac

Blindtest drag au Canal Bohême

L’herbinaye Canal Bohême Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Blindtest drag au au Canal Bohême dès 20h.

Entrée libre. Restauration sur place jusqu’à 21h30. .

L’herbinaye Canal Bohême Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 32 11 87 26

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English :

L’événement Blindtest drag au Canal Bohême Guillac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande