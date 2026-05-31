Blindtest musical, Bibliothèque du Puzzle, Avignon
Blindtest musical, Bibliothèque du Puzzle, Avignon samedi 20 juin 2026.
Blindtest musical Samedi 20 juin, 14h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
A l’occasion de la Fête de la Musique, viens tester tes connaissances musicales ! Fous rires et bonne humeur garantis !
Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 74 »}] Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
Fête de la musique Fête de la musique Jeu
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