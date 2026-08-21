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Blinkbook, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges

samedi 19 septembre 2026 · L'Ancien restaurant Le Relais · Saint-Cyr-de-Valorges

Blinkbook, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
L'Ancien restaurant Le Relais
Adresse
2 chemin de Coussy, 42114 Saint-Cyr-de-Valorges
Ville
42114 Saint-Cyr-de-Valorges
Département
Loire

Blinkbook Samedi 19 septembre, 10h30 L’Ancien restaurant Le Relais Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Grâce aux ouvrages développés par Éditions Animées et l’application Blinkbook, transformez instantanément votre coloriage en petit dessin animé et laissez-vous conter l’histoire du Château d’Angers. Public familial et enfants 6 à 10 ans.

L’Ancien restaurant Le Relais 2 chemin de Coussy, 42114 Saint-Cyr-de-Valorges Saint-Cyr-de-Valorges 42114 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Grâce aux ouvrages développés par Éditions Animées et l’application Blinkbook, transformez instantanément votre coloriage en petit dessin animé et laissez-vous conter l’histoire du Château d’Angers.…

©CCFE

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