Bliz Stand Up 3 La Mutante Lannion
samedi 29 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Bliz Stand Up 3
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Festival du Bliz est de retour pour son rendez-vous annuel !
Spectacle de stand up, improvisation et DJ set décalé.
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Bliz Stand Up 3 Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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