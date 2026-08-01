Bliz Stand Up 3 La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Bliz Stand Up 3

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Festival du Bliz est de retour pour son rendez-vous annuel !

Spectacle de stand up, improvisation et DJ set décalé.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Bliz Stand Up 3 Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose