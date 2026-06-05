BLOCK PARTY ANNIVERSAIRE RESTANQUE Montpellier
BLOCK PARTY ANNIVERSAIRE RESTANQUE Montpellier samedi 13 juin 2026.
Montpellier
BLOCK PARTY ANNIVERSAIRE RESTANQUE
3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Ne manquez pas la Block Party organisée pour les 1 an de Restanque !
Ne manquez pas la Block Party organisée pour les 1 an de Restanque !
SAMEDI 13/06 16h-00h
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Vernissage d’exposition en partenariat avec la galerie parisienne Liminal
Fresques et installations artistiques
Mur d’expression libre en collaboration avec Posca et l’artiste Mara
Coloriages des artistes en libre accès
Performance projection mapping en collaboration avec Polaris
Plateau média avec Divergence FM
Activations MAAKE (shop, démonstrations)
Espaces de convivialité (café, jeux, extérieur)
Musique
16h–18h Playlist sportives
18h–20h Sillie
20h–22h 1h42
22h–00h Museik 1st
DIMANCHE 14/06 11h-18h
Brunch à partager, cuisine maison
Bar à vinyles avec Ben Batch
Atelier artistique de customisation vélo, en famille
Coloriages des artistes en libre accès
Exposition galerie Cilas en libre accès
Performance projection mapping en collaboration avec Polaris
Ambiance musicale .
3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie contactrestanque@gmail.com
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English :
Don’t miss the Block Party celebrating Restanque’s 1-year anniversary!
L’événement BLOCK PARTY ANNIVERSAIRE RESTANQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER
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