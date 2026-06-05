Montpellier

BLOCK PARTY ANNIVERSAIRE RESTANQUE

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Ne manquez pas la Block Party organisée pour les 1 an de Restanque !

Ne manquez pas la Block Party organisée pour les 1 an de Restanque !

SAMEDI 13/06 16h-00h

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Vernissage d’exposition en partenariat avec la galerie parisienne Liminal

Fresques et installations artistiques

Mur d’expression libre en collaboration avec Posca et l’artiste Mara

Coloriages des artistes en libre accès

Performance projection mapping en collaboration avec Polaris

Plateau média avec Divergence FM

Activations MAAKE (shop, démonstrations)

Espaces de convivialité (café, jeux, extérieur)

Musique

16h–18h Playlist sportives

18h–20h Sillie

20h–22h 1h42

22h–00h Museik 1st

DIMANCHE 14/06 11h-18h

Brunch à partager, cuisine maison

Bar à vinyles avec Ben Batch

Atelier artistique de customisation vélo, en famille

Coloriages des artistes en libre accès

Exposition galerie Cilas en libre accès

Performance projection mapping en collaboration avec Polaris

Ambiance musicale .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie contactrestanque@gmail.com

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English :

Don’t miss the Block Party celebrating Restanque’s 1-year anniversary!

L’événement BLOCK PARTY ANNIVERSAIRE RESTANQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER