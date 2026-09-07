AGENDA · Grézillac
BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac
jeudi 1 octobre 2026 · GREZILLAC (33420) · Grézillac
Informations pratiques
BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE Jeudi 1 octobre, 17h00 GREZILLAC (33420) Gironde
Tout public gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T17:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T17:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00
Test initiation pilates
GREZILLAC (33420) 114 RUE DES GABARRES GREZILLAC (33420) Grézillac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bloomapsbe@gmail.com »}]
Test initiation pilates
À voir aussi à Grézillac (Gironde)
- BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac 28 septembre 2026
- BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac 29 septembre 2026
- BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac 3 octobre 2026
- BLOOMING WEEK AVEC BLOOM APSBE, GREZILLAC (33420), Grézillac 4 octobre 2026