Blossom Théâtre du Cyclope Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 20:30 –

Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

A partir d’une tram narrative inspirée par le public, un nouveau dialogue se tisse comme des fils reliés à d’autres fils sur lesquels émotions, sentiments et vérités sont échangés.12 histoires inspirées par des prositions du public donnent alors naissance à un spectacle poétique articulé de touches comiques et de percées oniriques.Blossom est une expérience immersive dans un monde sans filet. Sauterez-vous avec nous ? À partir de 10 ans | Durée : 1h15 Compagnie : La Chouette BoîteComédienn.es : Julie Cloarec-Michaud, Julien Pichon, Emmanuel Pion

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/



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