Blue Summer – Exposition photographie cyanotype, 37ème Pose – Atelier/Galerie, Nantes

Informations pratiques

Blue Summer – Exposition photographie cyanotype 10 – 26 juillet 37ème Pose – Atelier/Galerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:30:00+02:00

Avis aux amateurs d’art et de photographie alternative ! La Galerie 37ème Pose ouvre ses portes en juillet pour une exposition collective captivante autour de la photographie cyanotype. Le cyanotype, c’est cette rencontre magique entre la chimie, le soleil et un bleu de Prusse envoûtant.

Des démonstrations auront lieu pendant les horaires d’ouverture.

37ème Pose – Atelier/Galerie 11 bis Quai Turenne, Nantes Nantes 44200 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.37emepose.fr »}]

Exposition de photographies au cyanotype par 3 photographes photographie cyanotype

© Laura Moreil