Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

BMX GAMES

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

BMX GAMES

Relais, défis, courses…places limitées! .

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire bmxmachecoul@gmail.com

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English :

BMX GAMES

L’événement BMX GAMES Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Sud Retz Atlantique