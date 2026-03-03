Bo-Way Ink Tattoo Festival

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

12éme édition du Tattoo Festival de Beauvais

60 tatoueurs de haut niveau

30 stands d’accessoires et déco

12éme édition du Tattoo Festival de Beauvais

60 tatoueurs de haut niveau

30 stands d’accessoires et déco .

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12th Beauvais Tattoo Festival

60 top-level tattoo artists

30 stands of accessories and deco

L’événement Bo-Way Ink Tattoo Festival Beauvais a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis