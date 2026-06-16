Bobby Sparks II New Morning Paris

Au coeur de son univers sonore se trouve l’orgue Hammond B-3 qu’il reçoit à l’âge de seize ans et qu’il joue encore aujourd’hui. Il s’entoure également d’une riche collection de claviers vintage (Mellotron, Clavinet, Fender Rhodes, Mini-Moog, Prophet-5) qui contribuent à la signature sonore dense et expressive de ses enregistrements comme de ses performances scéniques, réputées pour leur énergie et leur intensité.

Artiste, musicien et producteur aux multiples talents, Bobby Sparks II est une figure singulière de la scène musicale contemporaine, dont la carrière traverse le gospel, le jazz, le funk, le R&B et bien au-delà. Lauréat de dix Grammy Awards, il a collaboré avec une impressionnante constellation d’artistes parmi lesquels Prince, Herbie Hancock, Ray Charles, Nelly Furtado, Marcus Miller, Kirk Franklin, St. Vincent, ainsi que le collectif acclamé Snarky Puppy. Sa musique se distingue par une forte conscience de l’identité artistique, mêlant authenticité, virtuosité et une expression sonore audacieuse façonnée par plusieurs décennies d’exploration musicale.

Le clavier des Snarky Puppy, Marcus Miller, Roy Hargrove RH Factor, Prince…

Le mardi 23 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T20:00:00+02:00_2026-06-23T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260623-7298-bobby-sparks-ii.html#billetterie



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