Bobines pour bambins Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5

Projection d’un film faisant partie du fonds DVD de la bibliothèque

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/



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