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Rencontre littéraire sous les arbres, Parc du Grand Blottereau, Nantes

vendredi 24 juillet 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Rencontre littéraire sous les arbres, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
16 boulevard Auguste Peneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Rencontre littéraire sous les arbres Vendredi 24 juillet, 10h30 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

En partenariat avec l’Orpan
Discutons littérature et échangeons nos coups de cœur romans.
Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Parc du Grand Blottereau 16 boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec l’Orpan. Discutons littérature et échangeons nos coups de cœur romans. été2026

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