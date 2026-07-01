AGENDA · Nantes
Rencontre littéraire sous les arbres, Parc du Grand Blottereau, Nantes
vendredi 24 juillet 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Rencontre littéraire sous les arbres Vendredi 24 juillet, 10h30 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00
En partenariat avec l’Orpan
Discutons littérature et échangeons nos coups de cœur romans.
Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin
Parc du Grand Blottereau 16 boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec l’Orpan. Discutons littérature et échangeons nos coups de cœur romans. été2026
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