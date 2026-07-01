Rencontre littéraire sous les arbres, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Rencontre littéraire sous les arbres Vendredi 24 juillet, 10h30 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

En partenariat avec l’Orpan

Discutons littérature et échangeons nos coups de cœur romans.

Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Parc du Grand Blottereau 16 boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec l’Orpan. Discutons littérature et échangeons nos coups de cœur romans. été2026