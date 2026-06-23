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Balade « Le Vieux Doulon se métamorphose » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Balade « Le Vieux Doulon se métamorphose » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Balade « Le Vieux Doulon se métamorphose » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Direction du patrimoine et de l'archéologie

Adresse : 13 rue de Briord 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Ici, cheminots et maraîchers avaient tous un point commun : le centre du Vieux Doulon, l’épicentre des kermesses, le lieu d’élection de reines de beauté et de grandes fêtes de quartier. Partons sur les traces du passé entre fermes maraîchères et équipements collectifs et découvrons les lieux qui se réinventent dans un quartier en métamorphose. Visite proposée par Aurélie Patural, guide-conférencière.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-vieux-doulon-se-metamorphose-1


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