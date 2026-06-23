Balade « Le Vieux Doulon se métamorphose » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes mardi 21 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Ici, cheminots et maraîchers avaient tous un point commun : le centre du Vieux Doulon, l’épicentre des kermesses, le lieu d’élection de reines de beauté et de grandes fêtes de quartier. Partons sur les traces du passé entre fermes maraîchères et équipements collectifs et découvrons les lieux qui se réinventent dans un quartier en métamorphose. Visite proposée par Aurélie Patural, guide-conférencière.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-vieux-doulon-se-metamorphose-1



Afficher la carte du lieu Direction du patrimoine et de l’archéologie et trouvez le meilleur itinéraire

