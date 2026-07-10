Eté 2026: les mamans prennent soin d’elles! Maison de quartier des Confluences Nantes
mardi 21 juillet 2026 · Maison de quartier des Confluences · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 09:30 – 11:30
Gratuit : oui GRATUIT Inscription obligatoireDans la limités des places disponibles Adulte, En famille, Jeune Public – Age maximum : 99
Le mardi 21 juillet et le mercredi 26 août 9h30-11h30:Ateliers parents/enfants (à partir de 4 ans):?????Inventons et fabriquons nos outils pratiques pour répartir les tâches ménagères ????(boussoles des émotions, planning des missions familiales, partage des taches adapté à l’âge des enfants de la famille…)Le mardi 21 juillet et/ou le mercredi 26 août 9h30-11h30. Venez bricoler avec vos enfants. Pour une rentrée sur un nouveau départ à la maison!!
Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://framaforms.org/ete-2026-les-mamans-prennent-soin-delles-1782305763
Afficher la carte du lieu Maison de quartier des Confluences et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026