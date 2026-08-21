Bobines pour bambins, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Informations pratiques

Bobines pour bambins Samedi 17 octobre, 16h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415347 »}]

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans