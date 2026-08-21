AGENDA · Nantes
Bobines pour bambins, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes
Informations pratiques
Bobines pour bambins Samedi 17 octobre, 16h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00
Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415347 »}]
Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans
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